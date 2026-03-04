L’emozione del carabiniere Giovanni Giugliano | Mi tremavano le ginocchia davanti al Presidente Mattarella

Ieri al Quirinale, nel salone delle Feste, l’appuntato scelto dei carabinieri Giovanni Giugliano ha ricevuto la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Durante la cerimonia, Giugliano ha confessato di essere stato molto emozionato e di aver avuto le gambe che tremavano di fronte al Capo dello Stato.

Rimini, 4 marzo 2026 – Nel salone delle Feste del Quirinale ieri, l'appuntato scelto dei carabinieri Giovanni Giugliano ha vissuto uno dei momenti più intensi della sua vita: è stato nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento che arriva a pochi mesi da quel gesto istintivo che la sera del 20 luglio scorso, gli ha fatto salvare una bambina di nove anni caduta in mare con la carrozzina durante lo spettacolo dei fuochi d'artificio per la Madonna del Mare a Riccione. Giovanni Giugliano, 44 anni, appuntato scelto della compagnia dei carabinieri di Riccione "Un'emozione unica, raccontarla non rende" "Una grande emozione, non c'è dubbio – spiega il carabiniere eroe –.