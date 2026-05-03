Capitale della cultura La grande arte italiana al Museo del Territorio | Profondo orgoglio

Vimercate si prepara ad accogliere una mostra dedicata alla grande arte italiana, che sarà ospitata al Museo del Territorio. L’esposizione, intitolata “La Grande Arte in Brianza 2026”, presenta un percorso tra opere e artisti italiani, con l’obiettivo di mettere in risalto il patrimonio culturale della regione. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e coinvolge diversi enti e istituzioni locali.

Vimercate protagonista della cultura, al Museo del Territorio arriva “ La Grande Arte in Brianza 2026 ”. La città ospiterà la quarta edizione del ciclo di mostre gratuite che negli ultimi anni ha portato capolavori italiani nel cuore della provincia, appuntamento tra ottobre e dicembre. Non è solo un riconoscimento formale: è il segno tangibile di una crescita culturale costruita nel tempo. A scegliere la destinazione come nuova tappa del percorso è stata la Fondazione Costruiamo il Futuro, in collaborazione con Gallerie d’Italia, realtà che negli ultimi anni hanno saputo portare meraviglie assolute dell’arte italiana fuori dai grandi centri, rendendoli accessibili a un pubblico sempre più ampio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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