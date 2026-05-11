Come l’immigrazione sta cambiando la Spagna

Negli ultimi anni, l’immigrazione ha avuto un ruolo crescente in Spagna, influenzando vari settori. Le politiche di accoglienza più aperte hanno portato a un aumento dei flussi migratori, contribuendo alla crescita economica del paese. Questa dinamica ha anche determinato un intenso dibattito politico, con discussioni sulle implicazioni sociali e sul mercato del lavoro. L’arrivo di nuovi cittadini ha modificato la composizione demografica e le attività economiche locali.

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Le politiche più aperte hanno sostenuto la crescita economica, dominato il dibattito politico, complicato la crisi abitativa e in parte trasformato la società Da anni la Spagna gestisce l’immigrazione in modo diverso dalla maggior parte degli altri paesi europei e occidentali. Mentre governi nazionali e istituzioni dell’Unione Europea attuano politiche sempre più restrittive, la Spagna ha un approccio più accogliente. Per esempio, da metà aprile è in corso una grande regolarizzazione di immigrati che coinvolgerà oltre 500mila persone, e oggi vivono in Spagna 10 milioni di persone nate all’estero: sono un quinto del totale, una proporzione superiore anche a quella degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Come l’immigrazione sta cambiando la Spagna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Can Spain's open immigration stance survive Notizie correlate Il mondo del fitness sta cambiando la socialitàDal 21 al 25 ottobre 2026 il brand tedesco Hyrox salirà a bordo della Mein Schiff 4 per la prima Hyrox Cruise, una crociera pensata come una vacanza... Bitcoin: la rivoluzione finanziaria che sta cambiando il mondoIl Bitcoin, da esperimento tecnologico a asset globale: ecco come sta ridefinendo il sistema finanziario Il Bitcoin, nato nel 2009 come esperimento... Argomenti più discussi: Come si fa a regolarizzare mezzo milione di immigrati; L’Europa si spopola, la Spagna no (grazie agli immigrati); Il modello Sánchez è alle corde; Spagna: si riapre lo scontro tra Vox e la Chiesa cattolica. Daniela Capezzone (Il Tempo) al Tg4 di Stefania Cavallaro ha spiegato come il modello italiano dei rimpatri in Albania stia facendo proseliti. La Spagna di Sanchez, il modello buono per la sinistra, sta costruendo centri in Mauritania per trattenere e rimpatria x.com Crescita professionale negli Stati Uniti vs qualità della vita in Spagna reddit