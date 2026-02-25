Bitcoin | la rivoluzione finanziaria che sta cambiando il mondo

Il Bitcoin, da esperimento tecnologico a asset globale: ecco come sta ridefinendo il sistema finanziario Il Bitcoin, nato nel 2009 come esperimento underground, è oggi un asset riconosciuto da investitori istituzionali, governi e corporation. La sua evoluzione ha portato a una maggiore liquidità e infrastruttura, con mercati operativi 247 e volumi di scambio che raggiungono miliardi di dollari giornalieri. Aziende come MicroStrategy e Tesla hanno allocato parte della loro tesoreria in Bitcoin, mentre fondi pensione e family office lo includono nei loro portafogli. Questa maturazione ha reso l'investimento in Bitcoin semplice quanto l'acquisto di un'azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Come il mondo che conoscevamo sta cambiando male

Congresso Nazionale S.I.d.R.-SIPO. Genetica preimpianto e selezione embrionaria: la rivoluzione silenziosa che sta cambiando la PMA

Bitcoin: La Rivoluzione Digitale Spiegata Semplice

Temi più discussi: La società di venture capital nel settore crypto Dragonfly raccoglie 650 milioni di dollari nonostante il cupo mercato orso; La crypto nella vita di tutti i giorni: quanto siamo vicini all’adozione di massa; Hogs Holding Higher on Friday; Nic Carter avverte che BlackRock potrebbe licenziare gli sviluppatori se Bitcoin ignora il rischio quantistico.

Bitcoin, la rivoluzione fallita: da moneta libera ad asset finanziarioHa perso metà del valore in quattro mesi, ma la sconfitta non sta in ciò: la criptovaluta si è fin troppo istituzionalizzata ... giornaledibrescia.it

Il mondo del Bitcoin: bolla o rivoluzione? L’ebook di Nòva24Cos'è una criptovaluta? A cosa serve un token digitale? Che cos'è la blockchain? Perché il Bitcoin è la più diffusa tra tutte le criuptovalute? Che cosa sono le Ico? A queste domande vuole rispondere ... ilsole24ore.com

La rivoluzione di Bitcoin sembra essere fallita. Nata con l’intento di creare un sistema decentralizzato e condiviso e quindi come moneta libera, la valuta virtuale di Satoshi Nakamoto è andata via via sempre più ricalcando tutti i sistemi transazionali globali div - facebook.com facebook