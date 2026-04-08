Il mondo del fitness sta cambiando la socialità

Dal 21 al 25 ottobre 2026, una crociera dedicata al fitness sarà organizzata sulla nave Mein Schiff 4. Il brand tedesco Hyrox ha annunciato la prima Hyrox Cruise, un evento che combina vacanza e sport. L'iniziativa si rivolge a una community internazionale di appassionati di fitness e si svolge in mare, offrendo un'occasione per condividere esperienze sportive in un contesto di viaggio.

Dal 21 al 25 ottobre 2026 il brand tedesco Hyrox salirà a bordo della Mein Schiff 4 per la prima Hyrox Cruise, una crociera pensata come una vacanza per la community globale che ruota attorno alla competizione sportiva. Il programma prevede sei sessioni di allenamento al giorno, clinic tecniche, ospiti e una gara allestita in mare. Il brand nasce in Germania nel 2017. È una gara che combina otto chilometri di corsa intervallati da otto stazioni di workout funzionale: sled push, sled pull, burpees broad jump, rowing, farmer carry, sandbag lunges, wall balls. Il format è identico in ogni città del mondo e consente ai partecipanti di confrontare i tempi, replicare la prova, inseguire il miglioramento personale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il mondo del fitness sta cambiando la socialità Jannik Sinner? "Sta cambiando qualcosa": mondo del tennis in fibrillazioneLo aveva già detto dopo la sconfitta di New York contro Carlos Alcaraz: dai ko Jannik Sinner trova sempre l'occasione per comprendere le sue... Bitcoin: la rivoluzione finanziaria che sta cambiando il mondoIl Bitcoin, da esperimento tecnologico a asset globale: ecco come sta ridefinendo il sistema finanziario Il Bitcoin, nato nel 2009 come esperimento... Running Is About to Change Forever (and nobody even realises) Temi più discussi: A little burpee never killed nobody | Il mondo del fitness sta cambiando la socialità; Aprire un franchising Brooklyn Fitboxing: Boxe & Teche; Addio a Brustenghi, il visionario che inventò il Festival del Fitness; RiminiWellness: oltre al salone un programma di esperienze all’aria aperta. Addio a Gabriele Brustenghi, il papà del fitness in fieraRIMINI. All’età di 85 anni si è spento lunedì a Perugia Gabriele Brustenghi, ideatore del festival California che a inizio anni ‘90 portò il mondo ... corriereromagna.it Anytime Fitness inaugura il suo primo club a LissoneCon la nuova struttura, la 63ª della rete nazionale, sono diciotto i centri attivi in Lombardia, regione chiave per la strategia di espansione in Italia del leader del fitness mondiale ... bergamonews.it La notizia che tutto il mondo voleva sentire è arrivata alla mezzanotte e 34 minuti ora italiana. Donald Trump ha smentito in modo plateale e imbarazzante sé stesso e con l’ennesimo penultimatum e ha rinviato di due settimane ogni minaccia di “cancellazione - facebook.com facebook Trump spaventa il mondo: «In Iran cancellerò un’intera civiltà. Forse» x.com