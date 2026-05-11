Come l’IA velocizza il processo di refertazione in medicina
Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha iniziato a essere utilizzata in vari ambiti della medicina, contribuendo a velocizzare il processo di refertazione. Le tecnologie AI analizzano immagini mediche e dati clinici, permettendo ai professionisti di ottenere risultati più rapidamente. Questa evoluzione ha portato a un miglioramento nella gestione delle diagnosi e delle procedure di refertazione, influenzando le pratiche quotidiane degli operatori sanitari.
Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha iniziato a diventare uno strumento sempre più presente in numerosi ambiti della medicina. I sistemi di IA stanno, infatti, affiancando i professionisti della salute in diversi processi, il tutto con l’obiettivo di ridurre il margine di errore umano.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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