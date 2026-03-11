Pietrelcina | donne IA e medicina guidano la crescita

A Pietrelcina si è conclusa una tre giorni di incontri dedicati a approfondire il ruolo delle donne nella società moderna. Durante l’evento, esperti e professionisti hanno discusso di come intelligenza artificiale e medicina influenzino la crescita femminile e le opportunità per le donne nel mondo attuale. La manifestazione ha coinvolto relatori di diversi settori, creando un momento di confronto e riflessione.

A Pietrelcina, nel cuore del Sannio, si è svolta una tre giorni di dibattiti intitolati Essere Donna oggi, dedicati al ruolo femminile nella società contemporanea. L’evento ha la partecipazione di istituzioni locali, imprenditrici e professionisti sanitari, con l’obiettivo di analizzare le diseguaglianze di genere e il contributo delle donne alla crescita economica. La manifestazione, promossa dal Comune, dalla Consulta delle Donne e dall’Associazione Donne Medico, ha riunito esperti e cittadini tra il 6 e l’8 marzo 2026. I lavori si sono svolti presso il Palavetro e Palazzo De Tomasi Bozzi, sedi storiche del comune natale di Padre Pio. Al centro dell’iniziativa vi è stata la discussione sul rapporto tra bellezza, medicina e intelligenza artificiale, oltre alla firma di un patto di amicizia tra Pietrelcina e Capri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

