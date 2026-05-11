Come cambiano le città | al via ‘Alfabeti urbani’ la rassegna di Unife sull’abitare contemporaneo

Da giovedì 14 a sabato 16, presso l’ex Teatro Verdi, si svolge ‘Alfabeti urbani’, una rassegna promossa dall’università per esplorare le trasformazioni dell’abitare contemporaneo. La manifestazione si propone di analizzare come le città cambino e quale rapporto si instaurino tra gli spazi urbani e le persone che li vivono, attraversano e immaginano. L’evento si concentra sul ruolo dell’ambiente urbano nel contesto attuale.

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