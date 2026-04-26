Tema caldo in città la ' Rassegna Abitare' apre a Cesena uno spazio di confronto sulla casa

Quanto è diventato difficile oggi trovare casa? E cosa significa davvero “abitare” nel presente? Da queste domande nasce “Rassegna Abitare”, un ciclo di incontri che porta al centro del dibattito uno dei temi più urgenti e concreti della vita quotidiana.“In un momento segnato da affitti sempre.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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