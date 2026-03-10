VIDEO | Cantiere cultura al Museo Riso una rassegna di pensiero sul contemporaneo | si parte con Tornatore e Isgrò

Al Museo Riso prende il via una rassegna dedicata al pensiero sul contemporaneo, intitolata “Cantiere cultura”. La manifestazione inizia con incontri tra il regista e gli artisti Tornatore e Isgrò, che discutono di temi legati all’arte e alla cultura attuale. La manifestazione si svolge in un ambiente che permette l’interazione tra diverse prospettive, favorendo il confronto tra i partecipanti.

Un ciclo di quattro incontri che andrà avanti fino a ottobre sull’esistenza dell’uomo nella società di oggi. Un dialogo tra arte e memoria, istituzioni e responsabilità sociale, affidato ai protagonisti del nostro tempo. Primo appuntamento sabato con un confronto tra uno degli artisti più influenti del Novecento e il regista premio Oscar Un cantiere non è un luogo ordinato, ma uno spazio aperto, attraversato da idee, visioni, punti di vista che si confrontano, a volte si scontrano, sempre costruiscono. È da questa immagine concreta - il lavoro in corso, la struttura che prende forma sotto gli occhi di tutti - che nasce “Cantiere Cultura e del Contemporaneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

