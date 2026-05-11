Coltello alla schiena per rapinarla arrestato 17enne
Nei giorni scorsi, la polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione di rapina in centro storico. Una donna è stata avvicinata da un ragazzo che le ha puntato un coltello alla schiena e le ha chiesto denaro. Gli agenti hanno individuato e arrestato un 17enne sospettato del gesto. Sul luogo sono state trovate tracce e testimonianze che hanno portato all'identificazione del giovane.
Nei giorni scorsi, la polizia è intervenuta per la segnalazione di una rapina consumata in centro storico.Secondo quanto ricostruito la vittima, 40enne brasiliana, sarebbe stata avvicinata in piazza dell’Unità Italiana da due giovani: uno dei due le avrebbe puntato un coltello alla schiena prima.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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