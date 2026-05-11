Coltelli droga e sangue | la mappa della criminalità da via Foscolo a piazza Libertà
Negli ultimi mesi, diverse attività della polizia hanno segnalato una serie di episodi legati alla criminalità in varie zone della città. Tra gennaio e maggio, si sono verificati episodi di violenza con coltelli, sequestri di droga e interventi delle forze dell’ordine in diverse vie e piazze principali. In alcuni casi sono stati effettuati controlli e operazioni specifiche, mentre altri episodi hanno coinvolto aggressioni e scontri che hanno richiesto l’intervento immediato delle forze di sicurezza.
Tre e dieci gennaio, due episodi il 19 dello stesso mese, poi l'operazione della Squadra mobile in via Canova, i casi del 2 marzo e l'indagine della polizia locale, gli interventi del 7 e del 16 aprile, e infine l'accoltellamento dell'8 maggio. È una lunga scia di violenza quella che collega via.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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