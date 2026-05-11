Generazione a rischio | la mappa della violenza minorile a Palermo tra coltelli e pistole all' ombra della mafia

Una sera nella zona Tribunale di Palermo, un commerciante è stato aggredito senza apparente motivo da alcuni giovani mentre passeggiava con la moglie. La scena si è svolta in strada, con i giovani che si sono scagliati contro di lui con armi bianche e da fuoco. Questo episodio si inserisce in un quadro più ampio di violenza tra minorenni che coinvolge armi da taglio, pistole e si sviluppa sotto lo sguardo di un contesto spesso legato alla presenza della criminalità organizzata.

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Un commerciante aggredito senza motivo da un gruppo di giovanissimi in zona Tribunale, mentre passeggiava con la moglie. Pochi mesi prima aveva sconvolto il racconto choc di un undicenne che avrebbe subito violenza da parte di un branco fuori da scuola, in un comune delle Madonie. Sabato un.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Generazione a rischio, la mappa della violenza minorile a Catania tra armi e mafiaI dati mostrano un preoccupante aumento di attività illegali commesse da adolescenti, spesso spinti da contesti familiari difficili e dalla mancanza... Omicidio Cinque: tre arresti e l’ombra della mafia a Napoli? Cosa sapere Tre arresti a Napoli per l'omicidio di Raffaele Cinque avvenuto il 21 gennaio 2024. Argomenti più discussi: Generazione a rischio: la mappa della violenza minorile a Palermo tra coltelli e pistole all'ombra della mafia; Riskified presenta la suite AI di nuova generazione ad Ascend 2026 che dà ai commercianti una visibilità senza precedenti e il controllo sul rischio dell'e-commerce; Carlsberg Italia lancia GenerAzioni in Armonia: dialogo tra quattro generazioni in azienda; Riskified presenta la suite AI di nuova generazione: visibilità e controllo senza precedenti sul rischio e-commerce per i merchant.