Ancora sangue in piazza Libertà | migrante accoltellato mentre dormiva

Nel pomeriggio di oggi, 8 maggio, piazza Libertà è stata teatro di un episodio violento. Alle 17 circa, un uomo di origine straniera è stato ferito da un colpo di arma da taglio al gluteo. La zona è stata immediatamente interessata dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Non sono state rese note le circostanze precise dell’incidente.

Ancora sangue in piazza Libertà, dove intorno alle 17 di oggi, 8 maggio, un uomo di origine straniera è stato accoltellato al gluteo. La vittima ha 20 anni ed è originaria dell'Afghanistan: stando a una prima ricostruzione prima è scoppiata una lite, poi è stato raggiunto dal colpo. Ha perso.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Notizie correlate

Leggi anche: Napoli, ancora sangue a scuola: accoltellato un 14enne

Pasqua violenta a Salerno: minore accoltellato in piazza Libertà, rissa a Sant’AgostinoPasqua violenta a Salerno, dove tra Sabato Santo e il giorno festivo si sono registrati diversi episodi di aggressione e disordini che hanno...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La memoria della Resistenza vive ancora: la lezione della Repubblica dell’Ossola tra libertà, giustizia e pace. Il ricordo di Michele Fiore, il comandante Mosca (Laura Tussi); Ancora violenza a Massa, pestato a sangue fuori dal supermercato; Merano ricorda la strage del 30 aprile 1945: la ricostruzione degli spari su Corso Libertà e la cerimonia del 2026.

In piazza Napoleone la cerimonia istituzionale per la Liberazione. Pardini: La libertà non ha tessereIl primo cittadino: Onoriamo questa giornata senza ambiguità né giochi di parole. Andreuccetti: La democrazia non è mai scontata ... luccaindiretta.it

Bra in piazza per il 25 Aprile, festa della Liberazione per una nuova ResistenzaÈ il 25 aprile, la Festa della Liberazione, per la quale ricorre l’81° anniversario. Anche Bra è scesa in piazza per una cerimonia che ha visto la città unirsi in un solo cuore nel segno della memoria ... targatocn.it

Reddito di Libertà: 530 euro al mese per le donne vittime di violenza - facebook.com facebook

Egregio Presidente Buttafuoco, Le scrivo perché le Sue recenti dichiarazioni sulla Biennale come "giardino di pace" e spazio di "libertà assoluta" meritano un’analisi che vada oltre la vuota suggestione letteraria, della quale lei è senza dubbio un maestro, per x.com