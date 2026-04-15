Ladri in azione a Torino Mirafiori Sud | saracinesca di un negozio sfondata utilizzando un' auto come ariete

Nella notte di mercoledì 15 aprile 2026, una banda di ladri ha utilizzato un'auto come ariete per sfondare la saracinesca di un negozio di ferramenta in via Plava, nell'area di Mirafiori Sud a Torino. L'episodio si è svolto all'incrocio tra via Plava e via San Michele del Carso, dove è stato danneggiato il locale. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi del caso.

Nel corso della notte di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una banda di ladri ha sfondato la saracinesca del negozio di ferramenta Hilti all'incrocio tra via Plava e via San Michele del Carso a Torino. Ancora non è chiaro se il colpo sia andato a segno o se sia stato soltanto tentato. La banda di.🔗 Leggi su Torinotoday.it Incidente a Torino Mirafiori Sud: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataUn incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, nel tratto di corso Unione Sovietica a Torino che porta all'ingresso della... Tentato furto nel negozio di compro-oro a Borgaro Torinese: i ladri usano un'auto come ariete, ma vengono disturbati e il colpo fallisceNella notte di sabato 14 marzo 2026 una banda di ladri ha colpito il negozio di compro-oro Orocash di via Lanzo a Borgaro Torinese. Si parla di: MIRAFIORI - Furti in concessionarie e inseguimenti nel cuore della notte: ladri d'auto in azione. Ennesimo furto a Mirafiori Sud: ladri colpiscono la ferramentaEnnesimo colpo a Mirafiori Sud: questa notte i malviventi hanno preso di mira il negozio Hilti in via Plava 40, all'angolo con via San Michele del Carso. I ladri, dopo aver scardinato una parte della ... torinoggi.it Incendio in un palazzo a Torino nel quartiere Mirafiori Sud, nessun feritoNelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scaturito dalla facciata di un palazzo residenziale di via Artom ... italpress.com