Durante il pomeriggio di lunedì 6 aprile, una banda di professionisti ha messo a segno un furto in un appartamento situato in via Leonina, nel rione Monti. Il colpo ha portato via circa 700 mila euro di oggetti di lusso, mentre i ladri hanno agito con precisione e rapidità. La vicenda si è verificata nel cuore del centro storico, suscitando preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine.

Una banda di professionisti ha svaligiato un appartamento in via Leonina, nel rione Monti, durante il pomeriggio di lunedì 6 aprile. Il bottino, composto da gioielli in oro e orologi di lusso, supera i 700mila euro. L’azione è avvenuta in una zona strategica, a pochissimi passi dal Colosseo. I malviventi hanno approfittato della Pasquetta per colpire una casa rimasta vuota perché i proprietari si trovavano fuori Roma per le vacanze. Il furto è stato scoperto solo al rientro dei residenti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica del colpo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colpo chirurgico al Colosseo: 700mila euro di lusso rubati

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