Colmen Cup a Dazio vince Daniele Corazza | successo organizzativo nonostante il maltempo

Da sondriotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Colmen Cup si è disputata domenica 10 maggio a Dazio, nonostante le previsioni di pioggia. La sesta tappa del Circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike si è conclusa con la vittoria di Daniele Corazza. La manifestazione ha visto meno partecipanti rispetto alle aspettative, ma l’organizzazione si è svolta senza problemi anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

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La pioggia annunciata alla vigilia non ha fermato la Colmen Cup. A Dazio, domenica 10 maggio, la sesta prova del Circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike si è chiusa con un bilancio decisamente positivo, nonostante una partecipazione inferiore alle attese. Alla partenza si sono presentati 78.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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