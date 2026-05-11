Colmen Cup a Dazio vince Daniele Corazza | successo organizzativo nonostante il maltempo

La Colmen Cup si è disputata domenica 10 maggio a Dazio, nonostante le previsioni di pioggia. La sesta tappa del Circuito Master Cicli Pozzi di mountain bike si è conclusa con la vittoria di Daniele Corazza. La manifestazione ha visto meno partecipanti rispetto alle aspettative, ma l’organizzazione si è svolta senza problemi anche a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

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