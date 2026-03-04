L’arte come riflesso dell’anima Sandirocco espone nella cappella Santa Sofia

Nella cappella Santa Sofia, situata vicino all’ingresso del teatro Pirandello, è stata allestita una mostra di opere d’arte. L’esposizione, intitolata

La cappella Santa Sofia, accanto all'ingresso del teatro Pirandello, ospita una nuova proposta artistica che arricchisce il calendario culturale cittadino. È qui che l'artista Francesco Sandirocco presenta la mostra "L'arte come riflesso dell'anima", un percorso espositivo visitabile fino al 20 marzo. Il progetto espositivo ruota attorno a una visione precisa dell'arte: non soltanto oggetto estetico, ma strumento di indagine interiore. Nelle opere di Sandirocco il colore e la forma diventano infatti linguaggio emotivo, capace di tradurre sensazioni, stati d'animo e riflessioni personali in immagini che invitano lo spettatore a un confronto diretto e intimo.

