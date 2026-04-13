Il Castello Aragonese di Reggio Calabria ha aperto le sue porte ieri, 11 aprile, per la terza edizione della Primavera della Bellezza, un festival delle arti promosso da AIParC Nazionale. La manifestazione si svolge in vari luoghi simbolo della città, trasformandoli in spazi di coinvolgimento culturale. L’evento coinvolge artisti e pubblico, offrendo una serie di iniziative legate alla creatività e alla storia del sito storico.

Il Castello Aragonese di Reggio Calabria ha ospitato nella giornata di ieri, 11 aprile, l’apertura della terza edizione della Primavera della Bellezza, un festival delle arti organizzato da AIParC Nazionale che punta a trasformare i luoghi simbolo della città in spazi di partecipazione attiva. La manifestazione, che vedrà diverse tappe tra il Museo Archeologico Nazionale e le piazze cittadine con attività gratuite, ha la partecipazione di autorità locali, artisti e cittadini, segnando l’inizio di una stagione dedicata al risveglio culturale del territorio. Un percorso immersivo tra storia millenaria e laboratori creativi. L’inaugurazione non si è limitata alla consueta cerimonia istituzionale, ma si è evoluta in un itinerario esperienziale all’interno delle mura del castello.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il Castello Aragonese si anima con l’arte e la storia

Reggio, il Castello Aragonese si accende: nasce un distretto d’arteIl Castello Aragonese di Reggio Calabria si prepara a diventare il fulcro di un palinsesto artistico che va dall’11 al 24 aprile 2026.

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