Brexit bipartitismo ed Europa a destra | quante scuse sul flop di Starmer

Negli ultimi tempi si parla molto di come la Brexit abbia influenzato la politica nazionale, associandola anche al declino del sistema bipartitico e all’aumento delle forze di destra. Si discute anche delle scuse che vengono fatte per spiegare il fallimento del leader dell’opposizione, con riferimenti frequenti alle dinamiche europee e ai cambiamenti nel panorama politico degli ultimi anni. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico e politico.

È tutta colpa della Brexit, anzi del sistema bipartitico che crolla. Anzi dell’avanzata delle destre. I commenti sull’esito delle elezioni locali britanniche di giovedì, sono improntate all’imbarazzo per una sconfitta di proporzioni incredibili della sinistra moderata. D’altronde quelle proporzioni incredibili e la dinamica del crollo di consensi per il governo Starmer sono effettivamente un fenomeno strano. Paolo Lepri del Corriere della sera ha chiamato in causa l’uscita del Regno Unito dalla Ue. Lui stesso ne parla come di un paradosso ma poi il senso della sua analisi della situazione è che la Brexit ha legittimato il «meglio fare da soli», l’«ossessione contro gli “altri”» e l’«illusione di un radioso avvenire che non si è concretizzato».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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