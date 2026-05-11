Una mente brillante lui, una altrettanto luminosa lei. I sagaci spiriti di Truman Capote e Babe Paley sono evocati in scena da “Colazione da Truman”, spettacolo che ha chiuso la stagione teatrale dell’OFFOFF Theatre, sul palco di Via Giulia. Interpreti nonché appassionati conoscitori delle due emblematiche figure intellettuali della New York del secolo scorso, saranno Marisela Federici (al suo debutto come attrice) e Santino Fiorillo, accompagnati da Gianluca D’Alò e Riccardo Galiano, diretti da Pino Strabioli, in una produzione firmata Ge.A.. Truman Capote e Babe Paley: lui, il più adorato, bislacco e maligno tra i beniamini della letteratura americana e lei, la socialite più amata e invidiata d’America.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Colazione da Truman", il debutto di Marisela Federici all'Off/Off Theatre di New York, con lei anche Santino Fiorillo

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