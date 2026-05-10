Mi dispiacerebbe se mi trovassero morta orrenda e discinta La festa migliore è con preti put**ne ricchi parvenu artisti | parla la regina dei salotti Marisela Federici

Ieri e oggi, all’OffOff Theatre di Roma, si è tenuto il debutto di “Colazione da Truman”, con Marisela Federici protagonista. La nota figura dei salotti romani, conosciuta anche per le sue dichiarazioni dirette, ha recitato insieme a Santino Fiorillo sotto la regia di Pino Strabioli. La Federici ha espresso da tempo il desiderio di evitare un’immagine negativa di sé e ha parlato pubblicamente della sua preferenza per ambienti pieni di personaggi influenti e artisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui