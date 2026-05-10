Mi dispiacerebbe se mi trovassero morta orrenda e discinta La festa migliore è con preti put**ne ricchi parvenu artisti | parla la regina dei salotti Marisela Federici

Da ilfattoquotidiano.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri e oggi, all’OffOff Theatre di Roma, si è tenuto il debutto di “Colazione da Truman”, con Marisela Federici protagonista. La nota figura dei salotti romani, conosciuta anche per le sue dichiarazioni dirette, ha recitato insieme a Santino Fiorillo sotto la regia di Pino Strabioli. La Federici ha espresso da tempo il desiderio di evitare un’immagine negativa di sé e ha parlato pubblicamente della sua preferenza per ambienti pieni di personaggi influenti e artisti.

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Debutto a teatro all’OffOff Theatre di Roma, ieri 9 maggio e oggi 10, per Marisela Federici, nota da anni per essere la regina dei salotti romani, con “Colazione da Truman” assieme a Santino Fiorillo per la regia di Pino Strabioli. Sul palcoscenico prende vita la storia del tormentato e viscerale legame tra lo scrittore Truman Capote e Babe Paley, coppia leggendaria e ammiratissima dell’alta società newyorkese tra gli anni Cinquanta e Settanta. Alla propostaFederici non ci ha pensato due volte. “Conosco benissimo la vita di quei tempi. Non li dimostro, ma ho i miei annetti – ha detto a Il Messaggero – Con i ritocchini ho iniziato molto presto, quarantuno anni fa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Mi dispiacerebbe se mi trovassero morta orrenda e discinta. La festa migliore è con preti, put**ne, ricchi, parvenu, artisti”: parla la “regina dei salotti” Marisela Federici
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