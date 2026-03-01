Nato a New York il debutto a sei anni e il film con Verdone | tutto su Sal Da Vinci

Sal Da Vinci, nato a New York il 7 aprile 1969, ha iniziato la carriera artistica a sei anni. È noto per aver partecipato a un film con un famoso regista italiano, e suo padre è stato un cantante e attore molto conosciuto. Quando il padre si trovava negli Stati Uniti per una tournée, Sal Da Vinci si trovò a vivere tra due mondi, Italia e America.

Salvatore Michael Sorrentino è nato New York il 7 aprile 1969. Napoletano verace è anche cittadino statunitense, visto che il papà, il celebre cantante e attore Mario Da Vinci al secolo Alfonso Sorrentino, era impegnato in una tournée negli Stati Uniti d'America, dove fu poi raggiunto da sua. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

