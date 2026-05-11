Nel corso del 2025, 180 donne si sono recate nei pronto soccorso della provincia di Ravenna a causa di violenze di genere, attivando il protocollo del 'codice rosso'. Ogni due giorni circa una donna si presenta in ospedale per questo motivo, evidenziando una frequenza significativa di casi che coinvolgono violenze ai danni delle donne. I numeri indicano una presenza costante di situazioni di emergenza e di necessità di intervento immediato.

Sono 180 le donne che nel 2025 si sono rivolte a un pronto soccorso della provincia di Ravenna per violenze di genere, facendo scattare il cosiddetto ‘ codice rosso ’. Significa oltre tre donne a settimana; 15 al mese. Numeri che sono confermati anche dai dati del 2026: nei primi quattro mesi in provincia sono arrivate 52 donne. In tutta l’Ausl Romagna, invece, si parla di 400 donne nel 2025, in media più di 7 a settimana. "Questa è solo della punta dell’iceberg –spiega Melissa Mercuriali, psicoterapeuta e coordinatrice della refertazione psicologica per le violenze all’Ospedale di Ravenna– perché le donne che al pronto soccorso arrivano normalmente dopo anni di violenza, quando il maltrattamento è reiterato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Codice rosso. Ogni due giorni una donna va in pronto soccorso per violenze di genere

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