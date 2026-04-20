Si sente male mentre è in giro in bicicletta | trasportato al pronto soccorso in codice rosso

Un uomo di 71 anni si è accasciato questa mattina nel centro di Borgomanero mentre era in sella alla bicicletta. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. L’episodio si è verificato durante una passeggiata mattutina, ma al momento non sono ancora note le cause del malore. La zona è stata oggetto di intervento da parte delle forze dell’ordine e dei sanitari presenti sul posto.

Malore in città. Un uomo di 71 anni si è accasciato al suolo questa mattina, lunedì 20 aprile, mentre percorreva le strade del centro di Borgomanero in sella alla sua bicicletta.Il malore in centroL'episodio si è verificato tra via Torriore e piazza XX Settembre. L'allarme è scattato alle 9.23.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Si sente male su una nave passeggeri e si teme un infarto: trasportato in ospedale dall'elicottero della guardia costiera [VIDEO]La segnalazione per un possibile infarto in corso per un passeggero di circa 66 anni di nazionalità greca e l'arrivo immediato, sul posto, della... Scooter coinvolto in incidente: uomo trasportato al San Pio in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoFerito e trasportato in ospedale un 68enne che alla guida di uno scooter per cause in corso di accertamento si è... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Uomo si sente male in mezzo alla piazza: soccorso e portato in ospedale - BresciaToday; Lignano, si sente male mentre gioca a padel: addio a Giovanni Bertelli; Si sente male mentre fa lezione, prof di italiano e latino muore in classe davanti agli studenti; Choc alla Fincantieri, operaio si sente male e va in arresto cardiaco: rianimato sul posto, poi la corsa a Torrette. Si sente male mentre fa lezione, prof di italiano e latino muore in classe davanti agli studentiLa docente aveva 59 anni. A nulla è servito l'intervento del personale scolastico con il defibrillatore per far ripartire il cuore ... today.it Tragedia al Vinitaly: imprenditore si sente male mentre pranza e muoreVERONA – Una tragedia improvvisa ha segnato la giornata di apertura di Vinitaly, dove un imprenditore è morto sotto gli occhi dei presenti dopo un malore. Malore durante il pranzo, inutili i soccorsi ... nordest24.it https://terninrete.it/notizie-di-terni-45enne-si-sente-male-durante-unescursione-elitrasportata-in-ospedale-a-terni/ - facebook.com facebook Firenze, studente si sente male in gita scolastica e muore: chi era il 17enne Gerlando Falzone x.com