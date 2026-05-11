Cobolli-Tirante | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista italiano si confronta con un avversario argentino nel terzo turno di un importante torneo di tennis a Roma. L'incontro si svolge nel quadro degli Internazionali d'Italia 2026 e viene trasmesso sia in diretta televisiva che in streaming. Cobolli-Tirante ha già avuto precedenti in questa stagione e si prepara a disputare l'incontro in un contesto di grande attenzione mediatica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Flavio Cobolli torna protagonista agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'argentino Thiago Agustin Tirante – in diretta tv e streaming – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Cobolli all'esordio ha battuto il francese Terence Atmane, mentre Tirante ha superato Cadenasso e Norrie. La sfida tra Cobolli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Cobolli-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv Dove vedere in tv Cobolli-Tirante oggi, ATP Roma 2026: orario, programma, streamingSfruttare l’onda lunga di entusiasmo generata dalla prima vittoria nel torneo di casa e capitalizzare un abbinamento, almeno sulla carta, abbordabile... Argomenti più discussi: Cobolli-Tirante oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv; Cobolli-Tirante, terzo turno Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; LIVE Cobolli-Tirante, ATP Roma 2026 in DIRETTA: altro esame di maturità per l’idolo di casa; Cadenasso-Tirante oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming.