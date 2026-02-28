Alessandro Gassmann lo sfogo dopo Morandi sul palco | Mi rode il c**o

Durante il Festival di Sanremo 2026, Alessandro Gassmann ha incontrato Gianni Morandi e ha espresso il suo disappunto riguardo alle regole del evento, affermando che non sono uguali per tutti. Lo sfogo è stato condiviso pubblicamente, evidenziando una certa frustrazione nei confronti delle modalità di gestione della manifestazione. Gassmann ha commentato apertamente la questione, lasciando trasparire il suo malcontento.

(Adnkronos) – Alessandro Gassmann vede Gianni Morandi a Sanremo 2026 e si scaglia contro le regole "non uguali per tutti" al Festival. L'attore ha pubblicato sui social uno sfogo in cui ha spiegato di non aver potuto presentare sul palco dell'Ariston la nuova serie Rai, 'Guerrieri', di cui è protagonista, in partenza dal 9 marzo su Rai 1, perché padre di un artista in gara, Leo Gassmann con il brano 'Naturale'. Gianni Morandi, nella quarta serata del Festival, è stato protagonista del duetto con il figlio Tredici Pietro. "Ah. quindi non era vero che quando un cantante è in gara a Sanremo un parente non può partecipare al festival, e sono assolutamente d’accordo, regola senza senso", ha esordito Gassmann sui social. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

