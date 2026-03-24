Moda manifattura e narrazione | ad Ancona arriva Antonio Mancinelli per la seconda edizione di CNA Federmoda Talks
L’iniziativa promossa da CNA Ancona si terrà venerdì 27 marzo alle ore 16.00 presso la Publiesse Tecnique Srl, in via Umani 21 ad Ancona AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Marche in Salute” parte con oltre 200 visite prenotate: grande adesione alla prima tappa del progetto di Confindustria Ancona Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo . 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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