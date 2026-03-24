Moda manifattura e narrazione | ad Ancona arriva Antonio Mancinelli per la seconda edizione di CNA Federmoda Talks

Da anconatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’iniziativa promossa da CNA Ancona si terrà venerdì 27 marzo alle ore 16.00 presso la Publiesse Tecnique Srl, in via Umani 21 ad Ancona AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Marche in Salute” parte con oltre 200 visite prenotate: grande adesione alla prima tappa del progetto di Confindustria Ancona Referendum sulla giustizia, aperti i seggi ad Ancona: si vota fino alle 23. I dati sull'affluenza di domenica 22 marzo . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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