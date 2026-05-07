Nel primo trimestre del 2026, TKO Group Holdings ha pubblicato i risultati finanziari ufficiali, confermando che la WWE rimane una delle principali fonti di ricavi per l’azienda. I dati mostrano che le entrate generate dalla promozione di wrestling sono ancora significative, contribuendo in modo sostanziale all’andamento economico complessivo del gruppo. La continuità di questa situazione si inserisce in un quadro di stabilità per le attività legate al wrestling.

TKO Group Holdings ha reso noto il bilancio ufficiale del primo trimestre del 2026, e i dati pubblicati dimostrano come la WWE continui a generare ricavi importanti sotto l’egida di TKO. Dopo un 2025 in cui la WWE ha riportato guadagni record, TKO ha confermato la tendenza grazie ad un fatturato del primo trimestre di 1,597 miliardi di dollari e un utile netto di 249,8 milioni di dollari. L’azienda ha inoltre riportato un EBITDA (dato che in Italia chiamiamo MOL, ossia “margine operativo lordo”) rettificato di 549,8 milioni di dollari per il trimestre, confermando al contempo le proprie proiezioni finanziarie per l’intero anno 2026. In una dichiarazione inclusa nel comunicato stampa, l’amministratore delegato di TKO Ariel Emanuel ha elogiato lo slancio positivo dell’azienda in tutte le divisioni.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il Wrestling continua a trainare l’economia di TKO

Notizie correlate

WWE: Aggiornamento sui dirigenti di TKO e il loro controllo sul creative WWEOra che WrestleMania 42 è passata agli archivi da una settimana, uno degli aspetti che più sono stati al centro dell’attenzione è stato sicuramente...

Vince McMahon e TKO: il futuro della WWE in bilicoNegli ultimi anni la wwe ha affrontato una fase di profondi interrogativi legali e di governance, caratterizzata da interventi regolatori,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La WWE licenzia Kofi Kingston, Xavier Woods e non solo; L'Undertaker commenta un'importante annuncio della WWE; Kairi Sane e l’addio alla WWE: i veri motivi del licenziamento; WWE: AJ Styles chiude al dream match con Kenny Omega, non succederà mai.

La WWE ha silenziosamente svincolato un altro talento maschile.La continua serie di partenze di talenti dalla WWE è stata una delle notizie più rilevanti nel wrestling professionistico di recente. Le uscite hanno coinvolto diversi performer esperti, così come ... worldwrestling.it

WWE: Il messaggio degli Usos al New Day, i loro grandi rivaliL'uscita di Kofi Kingston e Xavier Woods dalla WWE continua a raccogliere reazioni nell'ambiente del wrestling, e tra le voci più significative si sono fatti sentire The Usos. I due fratelli hanno sce ... zonawrestling.net

Il Wrestling italiano continua a sfornare una serie di spettacoli che registrano il tutto esaurito. Arene da 200, 300, 500 e perfino 700 spettatori. Domanda a tutti voi: fanno bene, le varie sigle, a rimanere in questi spazi, facendo comunque ottimi incassi e creando - facebook.com facebook