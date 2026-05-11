Secondo la CNA, le famiglie italiane rischiano di affrontare un aumento di circa 1.300 euro all’anno per i costi dell’energia e dei generi alimentari. La crescita dei costi agricoli potrebbe portare a un incremento dei prezzi della pasta, mentre la speculazione della grande distribuzione potrebbe influenzare ulteriormente il prezzo finale nel carrello della spesa. Le cause di questi aumenti sono legate ai maggiori costi di produzione e alle dinamiche di mercato.

? Punti chiave Quanto inciderà l'aumento dei costi agricoli sul prezzo della pasta?. Come influirà la speculazione della grande distribuzione sul carrello della spesa?. Perché il governo deve intervenire sui prezzi dei prodotti alimentari?. Chi assorbirà l'aumento dei costi di produzione tra agricoltori e consumatori?.? In Breve Costi agricoli aumentati di 255 euro per ettaro per energia e fertilizzanti.. Cgia di Mestre stima impatto totale di 29 miliardi su imprese e cittadini.. Lollobrigida e Urso si incontrano la prossima settimana con la grande distribuzione.. Scordamaglia promuove strategia contro vendite sottocosto su prodotti come la pasta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cna: famiglie, rischio stangata da 1.300 euro tra energia e cibo

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