Cna | bollette e carburanti famiglie a rischio per +1.300 euro nel 2026

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo un rapporto della Cna, nel 2026 le famiglie potrebbero affrontare un incremento di circa 1.300 euro nelle spese complessive a causa dell’aumento di bollette e carburanti. Sono state poste alcune domande sul peso dell’aumento dei prezzi alimentari nel bilancio familiare e su quali gruppi saranno maggiormente colpiti dall’incremento dei costi dei carburanti, senza però fornire ancora risposte definitive.

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? Domande chiave Quanto inciderà l'aumento dei beni alimentari sul bilancio familiare?. Chi saranno i soggetti più colpiti dal rincaro dei carburanti?. Come influirà il calo dei consumi sugli investimenti delle imprese?. Quali misure dovrà adottare la politica per coprire i nuovi costi?.? In Breve Bollette luce e gas aumenteranno tra 300 e 400 euro annui.. Spesa carburanti in crescita di 200-300 euro e alimentari di 250-350 euro.. Dario Costantini prevede calo investimenti fissi lordi tra il 2% e il 4%.. Rischio contrazione PIL tra lo 0,4 e lo 0,9 di punti percentuali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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