Giornata internazionale della donna | un confronto a 360 gradi sulla violenza di genere

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Castello Dentice di Frasso a Carovigno si prepara ad accogliere un evento dedicato alla violenza di genere. La giornata prevede incontri e iniziative rivolte a sensibilizzare sul tema, coinvolgendo rappresentanti di associazioni e istituzioni. L’obiettivo è mettere in luce le problematiche legate alla violenza contro le donne attraverso momenti di confronto pubblico.

CAROVIGNO - Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si prepara ad ospitare un evento di grande significato in occasione della Giornata internazionale della donna. Il convegno, che si terrà domenica 8 marzo alle 17:30, affronterà il delicato tema della violenza di genere attraverso un approccio multidisciplinare, riunendo esperti del settore medico, giuridico e sociale. L'evento, patrocinato dal Comune di Carovigno e organizzato in collaborazione con Avis, vedrà la moderazione dell'avvocato Marzia Bagnulo, che guiderà il pubblico attraverso un percorso di approfondimento e confronto.