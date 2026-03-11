La realtà virtuale dei Gorillaz non più gradi di separazione

Il brano “The Mountain” apre il nono album dei Gorillaz, pubblicato il 26 febbraio, e affronta il tema della realtà virtuale. La traccia si distingue per la sua chiarezza e impatto, rappresentando uno dei momenti più significativi degli ultimi anni nella musica del gruppo. Il pezzo si inserisce nel contesto della loro discografia come un punto di riferimento per le riflessioni sul rapporto tra uomo e tecnologia.

È uno dei temi più nitidi e memorabili degli ultimi anni ad aprire The Mountain, traccia che dà il titolo al nono album dei Gorillaz, uscito il 26 febbraio a tre anni da Cracker Island. Una linea melodica discendente, semplice e immediatamente cantabile, eseguita da Ajay Prasanna al bansuri — il flauto traverso di bambù della tradizione nord-indiana — e accompagnata dalle tabla, dal sarod e dal sitar suonato da Anoushka Shankar. Per l’orecchio pop occidentale, il tema funziona come un hook circolare e ripetuto, orientato dall’armonia verso una traiettoria riconoscibile di partenza e ritorno, tensione e risoluzione. Allo stesso tempo, però, strumentazione, articolazione e inflessioni microtonali rimandano chiaramente alla musica classica indiana e alla logica dei suoi raga, i quali nemmeno la contemplano l’idea di una risoluzione. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

