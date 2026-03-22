Chuck Norris è morto all’età di 86 anni, lasciando un patrimonio di 70 milioni di dollari. La sua scomparsa ha suscitato commenti da parte di familiari e fan, che hanno ricordato la sua carriera e il ruolo nella serie televisiva Walker Texas Ranger. Il patrimonio del celebre attore ora sarà distribuito secondo le disposizioni testamentarie.

Chuck Norris si è spento all’improvviso all’età di 86 anni, lasciando un enorme vuoto nel cuore dei suoi familiari e dei tanti fan che lo hanno celebrato come un mito per l’iconico ruolo nella serie Walker Texas Ranger. L’attore, noto per le sue interpretazioni e per la disciplina nelle arti marziali, ha lasciato un patrimonio enorme, non solo nel mondo del cinema ma anche alla sua famiglia. Secondo le stime di Celebrity Net Worth e Fortune, la sua fortuna ammonta a circa 70 milioni di dollari: una cifra da capogiro che deriverebbe da una gestione oculata della sua immagine nella sua lunga carriera televisiva e non. Chuck Norris lascia un’eredità di 70 milioni di dollari: il patrimonio da capogiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chuck Norris, l’eredità da 70 milioni di dollari: a chi andrà il patrimonio da capogiro

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