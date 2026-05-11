Classic Boat Show 2026 imbarcazioni classiche e d' epoca protagoniste a Marina Genova

Dal 15 al 17 maggio si terrà a Marina Genova la quarta edizione del Classic Boat Show, evento dedicato alle imbarcazioni classiche e d'epoca. La manifestazione si svolge ogni anno e si concentra sulla nautica tradizionale e sulla cultura marittima. Sarà possibile ammirare numerose barche storiche esposte durante la tre giorni, con incontri e attività dedicate agli appassionati del settore.

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Il Classic Boat Show torna per la sua quarta edizione dal 15 al 17 maggio, riconfermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del Mare. Anche quest’anno il porto turistico internazionale Marina Genova (www.marinagenova.it), nel quartiere di.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Orizzonti d’Eccellenza: Il Napoli Boat Show debutta a Marina di Stabia Primo maggio a Raffadali, protagoniste le auto d'epocaSaranno le auto d’epoca a caratterizzare il primo maggio a Raffadali, con un raduno che riporterà in strada modelli storici e vetture che hanno... Argomenti più discussi: A Marina Genova un evento-anteprima sull’America’s Cup di Napoli 2027 - Saily; Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 a Genova torna Yacht&Garden; Usato sotto la lente: vendono 13 splendide Classic Boat tra i 4 e i 16 metri; Yacht & Garden 2026 alla Marina, la mostra-mercato di fiori con imbarcazioni d'epoca. RIVA AL CAVALLINO CLASSIC MONACO reddit Genova ospita il Classic Boat Show: protagoniste le grandi storie della vela italiana e lo sguardo verso l’America’s Cup 2027Un appuntamento di alto profilo per il mondo della nautica e della vela prende forma con il Classic Boat Show, evento che celebra l’eccellenza italiana tra tradizione, innovazione e visione internazio ... liguriasport.com