Classic Boat Show 2026 imbarcazioni classiche e d' epoca protagoniste a Marina Genova
Dal 15 al 17 maggio si terrà a Marina Genova la quarta edizione del Classic Boat Show, evento dedicato alle imbarcazioni classiche e d'epoca. La manifestazione si svolge ogni anno e si concentra sulla nautica tradizionale e sulla cultura marittima. Sarà possibile ammirare numerose barche storiche esposte durante la tre giorni, con incontri e attività dedicate agli appassionati del settore.
Il Classic Boat Show torna per la sua quarta edizione dal 15 al 17 maggio, riconfermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del Mare. Anche quest’anno il porto turistico internazionale Marina Genova (www.marinagenova.it), nel quartiere di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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