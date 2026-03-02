Orizzonti d’Eccellenza | Il Napoli Boat Show debutta a Marina di Stabia

Dal 18 al 22 marzo, il Napoli Boat Show si svolge nel porto turistico di Marina di Stabia. L’evento presenta una vasta gamma di imbarcazioni e attrezzature nautiche, attirando espositori e visitatori da diverse regioni. La manifestazione si distingue per la sua natura di boutique nautica, offrendo un’esperienza mirata e di qualità nel settore marittimo.

Non chiamatelo solo “fiera”. Il Napoli Boat Show (NBS), in scena dal 18 al 22 marzo presso il porto turistico di Marina di Stabia, nasce con l’ambizione di essere una vera e propria “boutique nautica” nel cuore del Mediterraneo. Dimenticate i classici padiglioni statici: qui il protagonista è il mare. Inserito nella splendida cornice architettonica firmata da Massimiliano Fuksas, l’evento ribalta la logica espositiva tradizionale ponendo l’esperienza diretta al centro di tutto. La vera rivoluzione del NBS è il format “ready-to-sail”. Ogni imbarcazione presente non è un semplice oggetto da ammirare in banchina, ma è ormeggiata e pronta a navigare. 🔗 Leggi su Parlami.eu

