Primo maggio a Raffadali protagoniste le auto d' epoca

Il primo maggio a Raffadali sarà dedicato alle auto d’epoca, con un raduno che vedrà protagonisti modelli storici e vetture emblematiche di diverse epoche. L’evento si svolgerà in strada, attirando appassionati e collezionisti interessati a mostrare e condividere il proprio patrimonio automobilistico. La manifestazione prevede l’esposizione di veicoli appartenenti a varie epoche, creando un’occasione di incontro tra persone con interessi comuni.

Saranno le auto d’epoca a caratterizzare il primo maggio a Raffadali, con un raduno che riporterà in strada modelli storici e vetture che hanno segnato intere generazioni. L’appuntamento è fissato dalle 8,30 in piazza Mercato, dove è previsto il ritrovo dei partecipanti e l’avvio della giornata.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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