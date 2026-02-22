Farnesina diplomatici contro il cappellano | troppe funzioni religiose

La Farnesina ha deciso di limitare le funzioni religiose dei diplomatici, citando la necessità di rispettare la laicità dello Stato e le diverse confessioni presenti tra il personale. La decisione nasce dopo che alcuni funzionari hanno criticato l’eccessiva presenza di cerimonie religiose, considerate troppo frequenti e distanti dalle norme di neutralità. La questione riguarda anche il rispetto delle libertà religiose di tutti i dipendenti e la neutralità istituzionale. La discussione prosegue tra le parti coinvolte.

Padre Marco Malizia è il sacerdote nominato da Antonio Tajani cappellano ufficiale del ministero degli Esteri, a cui ora si contrappone un gruppo di diplomatici italiani In una lettera il segretario del SINDMAE, il sindacato unico delle feluche, indirizzata al segretario generale Guariglia, chiede di darci un taglio con la "svolta spirituale" del ministero. Nel mirino c'è padre Malizia, il confessore della Farnesina accomodato in una stanza al primo piano, stimato e rodatissimo cappellano militare. Chiama in causa niente meno che «la laicità dello Stato» e il rispetto di «tutte le confessioni religiose presenti tra le funzionarie e i funzionari della Farnesina» nonché «il pluralismo» all'interno del ministero, scrivono i diplomatici iscritti al sindacato nella missiva al segretario Generale.