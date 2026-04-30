Iniziano i lavori di ammodernamento dell' ufficio postale di Civitella Casanova

Sono iniziati i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di Civitella Casanova. Anche in questo centro, arriva il progetto “Polis” di Poste Italiane, un’iniziativa pensata per i comuni con meno di 15.000 abitanti. L’obiettivo è migliorare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, rendendo le operazioni più rapide e semplici per i cittadini. I lavori sono stati avviati nelle ultime settimane.

Anche nell'ufficio postale di Civitella Casanova giunge il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Sono stati avviati, infatti, i lavori di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Trecastagni, via ai lavori di ammodernamento dell'ufficio postalePoste Italiane comunica che l’ufficio postale di Trecastagni da domani sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei... Lavori di ammodernamento, chiude l’ufficio postale in piazza del BorgoDa giovedì rimarrà chiuso fino alla fine del mese l’ufficio postale in piazza del Borgo a Porto Recanati (nella foto), per lo svolgimento di alcuni... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Civitella Casanova, al via i lavori: l’ufficio postale diventa Polis; A Villa Degna tre giorni di festa per San Vincenzo e Sant’Antonio; In provincia di Pescara pensioni in pagamento da sabato 2 maggio; UniTe alla Maratonina Pretuziana: il 1° maggio il messaggio è We Are Peace. Civitella Casanova, al via i lavori: l’ufficio postale diventa PolisPartono i lavori nell’ufficio postale di Civitella Casanova per il progetto Polis. Attivo un ufficio mobile per garantire tutti i servizi durante i 40 giorni di intervento ... abruzzonews.eu Restaurata statua Madonna di Casanova, messaggio del PapaLa statua lignea policroma della Madonna di Casanova, appartenuta al potente Cenobio locale cistercense e risalente al XIV secolo, rientra dopo i lavori di restauro a Civitella Casanova, in provincia ... ansa.it UFFICIO POSTALE DI CIVITELLA: al via i lavori di trasformazione del nostro ufficio postale col progetto “POLIS”. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Civitella Casanova dal 27 aprile 2026 sarà oggetto di interventi di ammodernamento per miglior - facebook.com facebook