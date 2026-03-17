rivoluzione civitanovese via pochetti e traini

Nella giornata di ieri, la Civitanovese ha annunciato l’uscita di Mauro Traini, il direttore sportivo, e di Paolo Pochetti, il direttore generale. La decisione di interrompere i loro incarichi è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambio nella gestione della squadra. La notizia circolava da tempo, ma solo ieri si è arrivati alla conferma definitiva di questa rivoluzione interna.

La notizia era nell’aria ma solo ieri pomeriggio la resa dei conti è divenuta ufficiale. Il direttore sportivo Mauro Traini e il direttore generale Paolo Pochetti non fanno più parte della Civitanovese. Traini ha rassegnato le dimissioni, con Pochetti vi è stata interruzione del rapporto. Il duo era giunto nella città costiera su decisione dell’ex patron Mauro Profili. In particolare, Pochetti era stato nominato in estate insieme con l’allora ds Moreno Sacchetti (esperienza durata dieci giorni) ed il tecnico Andrea Mercanti, quest’ultimo esonerato dopo cinque giornate. Poi il cambio di proprietà con il sodalizio passato, sotto Natale, nelle mani di Francesco Borrelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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