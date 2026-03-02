Silva in panchina ma i tre punti non arrivano L’Osimana inchioda sul pari la Civitanovese

Nella partita tra Civitanovese e Osimana, Silva è seduto in panchina mentre il risultato termina con un pareggio 1-1. La formazione della Civitanovese schiera un modulo 3-4-2-1 con Massenz tra i pali, e i giocatori Martiarena, Romero e Sanchez in difesa. In attacco, Ardemagni viene sostituito da De Olivera al 25’ del secondo tempo. L’Osimana risponde con una formazione simile, ma non riesce a conquistare i tre punti.

CIVITANOVESE 1 OSIMANA 1 CIVITANOVESE (3-4-2-1): Massenz; Martiarena, Romero, Sanchez; Lorenzoni, Marietti (39’st Calvet), Visciano, Malaccari; Mendes, Franco (13’st Nacciarriti); Ardemagni (25’st De Olivera) A disp. Servalli, Bartolocci, Sciarra, Pompili, Candia. All. Silva. OSIMANA (4-3-3): Verdini; Falcioni, Patrizi, Pigini, Caruso; Manini, Ercoli, Domizi; Persiani (25’st Severini), Buonaventura (20’st Mafei), Russo (17’st Mancini). A disp. Forconesi, Marchesani, Cantarini, Balì, Modesti, Taborro. All. Labriola. Arbitro: Ciccioli di Fermo. Reti: 43’pt Malaccari, 3’st Buonaventura. Note: spettatori quasi 900 di cui 100 da Osimo. Ammoniti Visciano, Calvet, Patrizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

