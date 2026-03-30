Nella notte tra venerdì e sabato, in via San Mamolo, si è verificata una rissa tra gruppi di ragazzi che ha coinvolto circa dieci persone. Durante l'episodio, sono stati registrati urla, spintoni e violenza, e un giovane è stato colpito. La polizia ha avviato le indagini per identificare i partecipanti e ricostruire l’accaduto. La strada è rimasta teatro di tensione per tutta la notte.

Caos tra pugni e urla nel cuore di Bologna: coinvolti una decina di ragazzi. Indagini in corso dopo l’aggressione a un 24enne Urla, spintoni e violenza. È trascorsa così la notte tre venerdì e sabato in via San Mamolo. Una lite scoppiata tra gruppi di ragazziè degenerata in una vera e propria rissa che ha coinvolto una decina di persone, trasformando la strada in un teatro di caos. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da una discussione tra alcuni giovanissimi italiani e due nordafricani, probabilmente alimentata dall’alcol. In pochi minuti la situazione è precipitata. I fatti sono avvenuti intorno all’una, all’altezza del bar Moretto, lungo via San Mamolo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Rissa nella notte in via San Mamolo: giovane picchiato, caccia al branco

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