Piazza Mercantile follia nella movida | No a una sigaretta il branco lo massacra di botte

Durante un sabato sera a Piazza Mercantile, noto punto di ritrovo della movida cittadina, un uomo ha rifiutato di fumare una sigaretta, scatenando l’ira di un gruppo di giovani. La discussione si è presto trasformata in una violenta aggressione, con il branco che ha picchiato senza pietà la vittima. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla sicurezza in zona durante le ore notturne.

Una parola di troppo, un rifiuto e poi la furiosa violenza. Il sabato sera di Piazza Mercantile, cuore pulsante della vita notturna cittadina, è stato macchiato dall'ennesimo episodio di cronaca. Era da poco passata la mezzanotte di sabato 28 febbraio quando un uomo di 35 anni, originario di.