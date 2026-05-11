Al Mugello, nel secondo round del campionato CIV, le condizioni meteorologiche hanno influenzato le performance dei piloti, con sabato soleggiato e domenica piovosa. La competizione ha visto emergere alcuni protagonisti che hanno approfittato delle variazioni climatiche, mentre altre scelte di regolamento sono state al centro di discussioni. Due settimane dopo l’appuntamento di Misano, le sfide tra i partecipanti si sono concentrate sulla capacità di adattarsi alle diverse condizioni di pista.

Al termine dei primi due appuntamenti, il Dunlop Civ 2026 offre già una prima fotografia, ma non ancora una sentenza. Se, da un lato, Misano aveva aperto la stagione indicando alcune direzioni abbastanza nette, dall'altro il Mugello le ha confermate solo in parte, perché il secondo round ha proposto due scenari completamente diversi: il sabato asciutto, tecnico, veloce, con pista calda e riferimenti cronometrici piuttosto puliti; la domenica bagnata, più complicata, più selettiva, con ritardi, procedure modificate, gare accorciate e distacchi spesso molto più ampi. Ma è proprio questa doppia faccia a rendere interessante il bilancio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Civ, al Mugello Delbianco (Sbk) e Yamaha lanciano la fuga

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