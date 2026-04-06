Civ Delbianco Yamaha si fa in tre | Con la R1 che feeling Passione endurance studio per la Sbk

Il campione nazionale di Yamaha ha annunciato di essere impegnato nello sviluppo di una nuova moto da endurance e di lavorare anche su una versione per la Superbike. Ha parlato del rapporto con la R1, sottolineando il feeling positivo che prova con questa moto. Per il 2026, si prepara a partecipare a diversi campionati, tra cui il mondiale Endurance e la Superbike, con obiettivi ancora da definire.

Nel 2025 Alessandro Delbianco ha finalmente centrato il titolo italiano della Superbike dopo una stagione letteralmente dominata con la Yamaha R1 del team Dmr. Un traguardo inseguito a lungo che, per il 28enne riminese, rappresenta però anche un trampolino di lancio verso il prossimo capitolo della sua carriera. Il 2026, infatti, lo vedrà impegnato su più fronti, sempre con indosso i colori della casa nipponica. Il principale sarà il mondiale Endurance, con il team belga Elf Marc Vds Racing TeamKm99 e i francesi Florian Marino e Randy de Puniet come compagni di squadra. A ciò si aggiunge il nuovo ruolo di collaudatore per il mondiale Superbike, informalmente primo pilota di riserva per la serie iridata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ, Delbianco (Yamaha) si fa in tre: "Con la R1 che feeling. Passione endurance, studio per la Sbk" Yamaha Racing Day 2026: dal Civ all'off-road, svelati piloti, team e ambizioni tricoloriA pochi giorni dallo start dei principali campionati nazionali, Yamaha ha aperto le porte della sue sede di Gerno di Lesmo, in Brianza, per svelare i... FOTO/ “Rosso Irpinia – Passione Endurance”: Ferrari in mostraTempo di lettura: 3 minutiCon la sala “Ciriaco De Mita” del Complesso Monumentale Carcere Borbonico gremita in ogni ordine di posto già dai primi... Temi più discussi: Delbianco non userà il numero 1 nel CIV SBK: Ho il 52 tatuato addosso; Yamaha Racing Day 2026: dal Civ all'off-road, svelati piloti, team e ambizioni tricolori; CIV Superbike: al via i Test ufficiali di Misano, le novità 2026 in pista; Yamaha Italia, che squadrone per correre nei campionati tricolore!. Delbianco non userà il numero 1 nel CIV SBK: Ho il 52 tatuato addossoVIDEO - L’1 ha un grande prestigio, ma va lasciato a campioni differenti. Quest’anno non lotterò per il titolo, ma per provare a vincere gara per gara. Il mio ruolo da tester? Non si limiterà alla R1 ... gpone.com Yamaha ha tolto il velo: presentate squadre, moto e piloti per il CIV 2026Il Racing Day 2026 è stata l’occasione per la Casa dei Tre Diapason per presentare ufficialmente i suoi programmi per i campionati nazionali. Svelato il numero con cui Delbianco correrà nel CIV SBK ... gpone.com Moto.it. . @luana_giuliani è una pilota del campionato CIV, l’anno scorso ha chiuso al 4° posto il campionato di PreMoto3, quest’anno farà la Sportbike. Ma Luana avrebbe anche un gran talento per il Cinema, e ha già interpretato un film molto importante con facebook Martedì e mercoledì Test ufficiali del CIV Superbike a Misano a meno di un mese dall'esordio stagionale: la guida completa. @corsedimoto x.com