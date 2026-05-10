Al Mugello, la seconda tappa del Dunlop CIV si è svolta in condizioni meteo variabili, passando da gare asciutte con pista calda e veloci a giornate con pioggia incessante e asfalto bagnato. La giornata di sabato ha visto ritmi elevati e competizioni senza intoppi, mentre domenica la pioggia ha causato ritardi e ha influenzato lo svolgimento delle gare, spesso condizionate dalla gestione del rischio. I vincitori delle gare SBK sono stati Pirro e Delbianco.

La seconda tappa del Dunlop Civ al Mugello ha cambiato volto nell’arco di poche ore: sabato gare asciutte, pista calda e ritmi elevati, domenica pioggia continua, asfalto bagnato, ritardi nel programma e gare spesso condizionate dalla gestione del rischio. Tra Superbike, Supersport, Sportbike, Moto3 e Moto4 sono emersi nuovi equilibri, con classifiche di campionato più aperte in alcune categorie e più definite in altre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Civ al Mugello: sole e pioggia. Sbk, vincono Pirro e Delbianco

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