Beatrice Valli racconta in lacrime il malore del figlio | Prima ha perso i sensi poi ha avuto una crisi

Beatrice Valli ha condiviso in lacrime il racconto del malore del figlio Alessandro, spiegando che prima ha perso i sensi e poi ha avuto una crisi. La influencer ha parlato di come si sia sentita in quei momenti e ha descritto lo spavento provato durante l’episodio. La testimonianza è stata rilasciata in un’intervista, con un tono molto emozionato e sincero.

Beatrice Valli è tornata a parlare del malore che ha colpito il figlio Alessandro. Commossa ha raccontato lo spavento vissuto in questi giorni. Il quattordicenne ora sta bene e sta facendo tutti gli accertamenti necessari. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Malore per il figlio di Beatrice Valli: “Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da Sanremo” Paura per Beatrice Valli, lascia Sanremo d’urgenza: malore per il figlio durante una partitaMomenti di grande apprensione per Beatrice Valli, costretta ad abbandonare improvvisamente Sanremo poco dopo il suo arrivo in città per seguire il... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Beatrice Valli. Temi più discussi: Malore in campo per il figlio: la corsa in opedale di Beatrice Valli; Malore per il figlio di Beatrice Valli: Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da Sanremo; Ore di tensione per Beatrice Valli, preoccupazione per il figlio; Il grande spavento di Beatrice Valli: via di corsa da Sanremo dopo il malore di suo figlio. Malore per il figlio di Beatrice Valli: Ha avuto una pallonata in petto, sono dovuta tornare da SanremoMomenti di paura per Beatrice Valli. L'influencer ed ex volto di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare improvvisamente Sanremo, dove era appena arrivata ... fanpage.it Il grande spavento di Beatrice Valli: via di corsa da Sanremo dopo il malore di suo figlioBeatrice Valli racconta di un momento difficile a causa del malore di suo figlio Alle Beatrice Valli ha condiviso con i suoi follower uno dei momenti più difficili della sua vita da madre. L’influence ... ultimenotizieflash.com Un grande spavento ha colpito Beatrice Valli e la sua famiglia. L'influencer si trovava a Sanremo per partecipare alla serata finale del Festival quando ha ricevuto una comunicazione che ha cambiato drasticamente i suoi piani. facebook #beatrice valli, malore in campo per il figlio Alessandro: «Sono tornata di corsa da Sanremo». La pallonata al petto e come sta ora x.com