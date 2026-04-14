Dopo sette anni di assenza, la proprietaria di un cane scomparso ha ricevuto una telefonata dalla polizia che le ha restituito il suo animale. Quando l’ha rivisto, il cane si è diretto immediatamente verso di lei, senza esitazioni. La scena si è svolta in una serata come tante altre, ma per la donna rappresenta un momento di grande emozione che aveva immaginato per anni.

“Quando mi ha vista, è venuto subito verso di me. Non ha avuto dubbi”: il momento che Sara Carlotto immaginava da anni e che col tempo aveva quasi smesso di aspettare, è arrivato in una sera che sembrava come tante. Una telefonata della madre, le lacrime, una frase difficile da credere: il cane che aveva perso nel 2019 era stato ritrovato dopo sette anni. Quando Cartier è sparito Sara era un’adolescente: lui era in giardino di casa a Cittadella (Padova) come tante altre volte, qualche richiamo dalla finestra, poi il silenzio. Cartier sparisce così, senza lasciare tracce. Solo un’immagine resta: un furgone che si allontana. Da subito l’idea che il cane non sia scappato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il suo cane è scomparso da sette anni, lei ha perso le speranze. Poi accade qualcosa, e la polizia trova Cartier: “Quando mi ha vista, è venuto subito verso di me. Non ha avuto dubbi”

Perché quando il figlio ha aperto la porta e lei ha visto il corpo di Ilaria non ha chiamato la polizia?Fino a quanto sei disposto a rischiare per aiutare un figlio? Quali colpe sei disposto a coprire per sottrarlo alla legge? Domande che diventano...

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BAGHERIA: Da Gagliano ottici “Cartier event” Pomeriggio glamour da Gagliano ottici con il “Cartier event”. Appuntamento domenica 12 aprile 2026 alle ore 17 presso l’atelier di via Roccaforte a Bagheria. - facebook.com facebook