Il suo cane è scomparso da sette anni lei ha perso le speranze Poi accade qualcosa e la polizia trova Cartier | Quando mi ha vista è venuto subito verso di me Non ha avuto dubbi
Dopo sette anni di assenza, la proprietaria di un cane scomparso ha ricevuto una telefonata dalla polizia che le ha restituito il suo animale. Quando l’ha rivisto, il cane si è diretto immediatamente verso di lei, senza esitazioni. La scena si è svolta in una serata come tante altre, ma per la donna rappresenta un momento di grande emozione che aveva immaginato per anni.
“Quando mi ha vista, è venuto subito verso di me. Non ha avuto dubbi”: il momento che Sara Carlotto immaginava da anni e che col tempo aveva quasi smesso di aspettare, è arrivato in una sera che sembrava come tante. Una telefonata della madre, le lacrime, una frase difficile da credere: il cane che aveva perso nel 2019 era stato ritrovato dopo sette anni. Quando Cartier è sparito Sara era un’adolescente: lui era in giardino di casa a Cittadella (Padova) come tante altre volte, qualche richiamo dalla finestra, poi il silenzio. Cartier sparisce così, senza lasciare tracce. Solo un’immagine resta: un furgone che si allontana. Da subito l’idea che il cane non sia scappato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Perché quando il figlio ha aperto la porta e lei ha visto il corpo di Ilaria non ha chiamato la polizia?Fino a quanto sei disposto a rischiare per aiutare un figlio? Quali colpe sei disposto a coprire per sottrarlo alla legge? Domande che diventano...
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CEO has no sense of smell,but crazy for her irresistible scent,suck her neck,only soft spot.
BAGHERIA: Da Gagliano ottici “Cartier event” Pomeriggio glamour da Gagliano ottici con il “Cartier event”. Appuntamento domenica 12 aprile 2026 alle ore 17 presso l’atelier di via Roccaforte a Bagheria. - facebook.com facebook