Deragliano tre ferrocisterne nel mantovano disastro sfiorato

Sabato nel mantovano tre ferrocisterne di un convoglio con sostanze chimiche sono uscite dai binari, creando una situazione di potenziale emergenza. L’incidente si è verificato senza che si registrassero feriti, ma ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente interrotta mentre si procedeva con le operazioni di recupero e analisi della situazione.

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