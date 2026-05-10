Deragliano tre ferrocisterne nel mantovano disastro sfiorato

Da ilgiorno.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato nel mantovano tre ferrocisterne di un convoglio con sostanze chimiche sono uscite dai binari, creando una situazione di potenziale emergenza. L’incidente si è verificato senza che si registrassero feriti, ma ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza per mettere in sicurezza l’area. La circolazione ferroviaria nella zona è stata temporaneamente interrotta mentre si procedeva con le operazioni di recupero e analisi della situazione.

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Tre ferrocisterne parte di un convoglio contenente sostenze chimiche sono deragliate sabato pomeriggio a San Giorgio Bigarello, nel mantovano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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