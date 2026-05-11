Ciro Romano torna sul ring | sfida internazionale a Maddaloni
Il pugile professionista di Castel Volturno tornerà a combattere il 15 maggio a Maddaloni, partecipando al sottoclou di una manifestazione valida per il titolo super welter. Il suo avversario sarà un pugile argentino. La sfida si svolgerà nel contesto di un evento che prevede più incontri di pugilato. La serata si terrà in una sala situata nella città di Maddaloni.
Il pugile pro di Castel Volturno combate il 15 maggio a Maddaloni nel sottoclou del titolo super welter: avversario l’argentino Castillo. Attesissimo ritorno sul ring per il giovane pugile professionista di Castel Volturno Ciro Romano, del Foglia Boxing Team, che a soli 22 anni vanta già cinque incontri da pro con quattro successi. Il ritorno avverrà nella sua regione, nel corso della riunione in programma venerdì 15 maggio al Pala Angioni Caliendo di Maddaloni, in provincia di Caserta, con inizio alle ore 21. Il clou della serata sarà il match Aiello-Magri per il titolo italiano super welter, mentre Romano sarà impegnato nel sottoclou contro l’argentino Angel Mariano Castillo, nell’incontro valido anch’esso per i pesi super welter.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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